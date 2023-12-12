Фонд президентских грантов проведет обучающий марафон для НКО

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До 17 декабря 2023 года идет прием заявок на участие в обучающем онлайн-марафоне для сотрудников некоммерческих организаций, которые хотят научиться разрабатывать социальные проекты, с уверенностью достигать запланированных результатов и менять жизни людей к лучшему. Сам марафон Фонд президентских грантов проведет с 16 января по 5 марта 2024 года.



Организаторы семинара расскажут о главных этапах разработки проекта: с чего начать, как избежать типичных ошибок в проектировании и при заполнении формы заявки на конкурс; подскажут возможности для разработки более масштабных проектов и перехода на новый уровень в социальном проектировании, в том числе нюансы, из-за которых некоторые заявки ранее не побеждали.



Участники марафона, которые давно реализуют на высоком уровне несколько грантовых проектов, получат больше шансов на приглашение в эксклюзивную акселерационную программу Фонда президентских грантов - школу «НКО.Трансформация».



К марафону приглашаются организации с разным опытом участия в конкурсах президентских грантов и разным масштабом реализуемых проектов.



Получить подробную информацию о марафоне и подать заявку на участие можно на сайте Фонда президентских грантов.

Напомним, что в январе Фондом президентских грантов будут объявлены результаты первого конкурса 2024 года, на победу в котором претендуют более 10,5 тысяч проектов некоммерческих организаций. На 1 конкурс 2024 года от самарских НКО подано 316 заявок.



Самарская область традиционно является одним из лидеров по количеству проектов-победителей и сумме полученных грантов от Фонда президентских грантов. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб.