Фонд президентских грантов проведет обучающий марафон для НКО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров назвал поддержку Президента важнейшей составляющей позитивных преобразований в регионе.
Дмитрий Азаров рассказал об итогах реализации нацпроектов в Самарской области
В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 
В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет.
В Самаре запрет Минпросвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников
Женщины-руководители Самарской области поделились историями успеха.
В Самарской области состоялся форум  «Мой бизнес 63. Точки опоры»
«Единый мониторинг» — это решение для бизнеса, которое позволяет мониторить рабочее время своих сотрудников, находящихся вне офиса.
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?
Итоги программы «Умные удобрения», в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.
«Тольяттиазот» подвел итоги второй профильной смены в центре талантов «Вега»
Самарский зоопарк подвел итоги конкурса "Креативная ёлочная игрушка"
Самарский зоопарк подвел итоги конкурса "Креативная ёлочная игрушка"
На реках области продолжается процесс ледообразования
На реках области продолжается процесс ледообразования
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фонд президентских грантов проведет обучающий марафон для НКО

12 декабря 2023 13:15
137
Фонд президентских грантов проведет обучающий марафон для НКО

До 17 декабря 2023 года идет прием заявок на участие в обучающем онлайн-марафоне для сотрудников некоммерческих организаций, которые хотят научиться разрабатывать социальные проекты, с уверенностью достигать запланированных результатов и менять жизни людей к лучшему. Сам марафон Фонд президентских грантов проведет с 16 января по 5 марта 2024 года.

Организаторы семинара расскажут о главных этапах разработки проекта: с чего начать, как избежать типичных ошибок в проектировании и при заполнении формы заявки на конкурс; подскажут возможности для разработки более масштабных проектов и перехода на новый уровень в социальном проектировании, в том числе нюансы, из-за которых некоторые заявки ранее не побеждали.

Участники марафона, которые давно реализуют на высоком уровне несколько грантовых проектов, получат больше шансов на приглашение в эксклюзивную акселерационную программу Фонда президентских грантов - школу «НКО.Трансформация».

К марафону приглашаются организации с разным опытом участия в конкурсах президентских грантов и разным масштабом реализуемых проектов.

Получить подробную информацию о марафоне и подать заявку на участие можно на сайте Фонда президентских грантов.
Напомним, что в январе Фондом президентских грантов будут объявлены результаты первого конкурса 2024 года, на победу в котором претендуют более 10,5 тысяч проектов некоммерческих организаций. На 1 конкурс 2024 года от самарских НКО подано 316 заявок.

Самарская область традиционно является одним из лидеров по количеству проектов-победителей и сумме полученных грантов от Фонда президентских грантов. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
147
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
205
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
227
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
528
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
465
Весь список