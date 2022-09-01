Фонд президентских грантов начал принимать заявки проектов СОНКО на 1 конкурс грантов 2023 года

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С 1 сентября 2022 года Фонд президентских грантов начал принимать заявки социально ориентированных некоммерческих организаций на 1 конкурс грантов 2023 года. Заявки можно подать до 17 октября 2022 года.

Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда Президентских грантов, по числу победителей и по объёмам получаемой поддержки.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что НКО – это большой резерв для развития всего региона. По его мнению, именно гражданские активисты одними из первых стараются удовлетворить потребности людей. Уже целый ряд значимых всероссийских, региональных мероприятий прошли на территории области благодаря инициативе НКО.

В результате двух прошедших конкурсов 2022 года Самарская область по сумме завоёванных грантов (233,5 млн. руб.) стала третьей в стране – после Москвы и Санкт-Петербурга. В конце сентября Фонд президентских грантов объявит результаты третьего, дополнительного спецконкурса, на который самарскими СОНКО отправлено 66 заявок.

Всего с 2017 года самарские СОНКО получили поддержку Президентских грантов в объеме более миллиарда рублей на реализацию социально-значимых проектов, необходимых жителям региона.

На 1 конкурс грантов 2023 года могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Вся информация о конкурсе на сайте Фонда президентских грантов.