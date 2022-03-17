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ФНС РФ начала принимать спецдекларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов

17 марта 2022 15:51
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Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами Российской Федерации.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счёт в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации.

В соответствии с законом те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную информацию о декларировании.

Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере. Двухсторонняя печать декларации не допускается.

Сдать декларацию можно только лично в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппарате ФНС России. Декларации, отправленные по почте, не принимаются.

 

Фото из открытых источников

 

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