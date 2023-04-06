«ФланманВет» приглашают принять участие в благотворительном походе с собаками породы хаски, живущими в приюте

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Ветеринарный центр «ФланманВет» совместно с туристическим сообществом «Координаты. Самара» приглашают принять участие в очередном благотворительном походе с собаками породы хаски, живущими в приюте.

Проект Хаски Трип - это не только зимние прогулки по заснеженным тропам. Новый, четвертый поход пройдет по весеннему лесу в сосновом бору. Кольцевой маршрут длиной 8 км запланирован по песчаным дорожкам под кронами сосен Золотого бора.

Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта. А также выгулять хаски, которым очень нужна активность.

Первый в Самаре Хаски Трип состоялся 17 декабря прошлого года в пос. Прибрежный и привлек интерес большого числа людей. Во втором трипе, состоявшемся 28 января по Сокольим горам, приняло участие почти 100 человек! Хаски Трип 3.0 прошел 26 февраля в районе Сокского карьера и горы Тип-Тяв. Четвертый поход состоится 9 апреля в Золотом бору, сообщает пресс-служба «ФланманВет».

Фото: ru.freepik.com