ФК "Крылья Советов" на матче с "Сочи" провел акцию совместно с приютом для животных "Флагманвет"

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На матче «Крылья Советов» – «Сочи» наш клуб провел акцию совместно с приютом для животных «Флагманвет». В зоне гостеприимства сектора А403 все болельщики могли посетить выставку кошек, проживающих в приюте, и стать хозяином для этих животных.

В добрые руки прямо на стадионе игрок «Крыльев» Юра Горшков, автограф-сессия которого проходила там же, передал 1 кота – двухлетнего Гарри. Еще 3 болельщики заберут животных из приюта на этой неделе. Также среди тех, кто принял решение забрать котов из приюта, была разыграна игровая футболка Юрия Горшкова.

А в перерыве матча на поле стадиона генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина и директор самарского магазина «Бетховен» Ольга Шаманаева вручили сертификат на корма для животных основателям приюта «Флагманвет» Инне Тарасенко и Яне Денисовой.

Футбольный клуб «Крылья Советов» и приют «Флагманвет» дружат уже больше года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"