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Основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья. Об этом, а также о пользе физических нагрузок для развития рассказывает руководитель территориального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Лукашевич.



«Крайне важно родителям не только проводить с детьми и подростками беседы о важности занятий физической культурой и спортом, отсутствия вредных привычек, соблюдения режима сна и отдыха, принципов здорового питания, благоприятного эмоционального состояния, но и собственным примером мотивировать их к ведению ЗОЖ.



ЗОЖ для детей – один из главных факторов физического и нравственного развития ребенка, его гармоничного существования в обществе.



В детском возрасте формируются основные системы растущего организма, поэтому физическая активность в этот период особенно важна.



Занятия физической культурой:

- повышают уровень функциональных возможностей,

- физическую и эмоциональную устойчивость,

- снижают заболеваемость,

- ускоряют процесс усвоения знаний на учебных занятиях.



Взрослым важно уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузке в неделю. Детям же необходим более высокий уровень физической активности.



Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет должны заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 1 часа каждый день. Также важно не менее 3 раз в неделю участвовать в занятиях с высокой двигательной интенсивностью.



Физические нагрузки:

- полезны для укрепления костей, мышц и суставов

- помогают контролировать вес ребенка.



Физическая активность укрепляет детский организм и помогает ему развиваться здоровым».

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