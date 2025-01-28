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Фитнес-тренер рассказал о вреде доставок для здоровья людей

28 января 2025 14:57
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Для здоровья полезнее прогуляться до магазина.

Людям легче и быстрее оформить заказ с доставкой на дом, чем самостоятельно сходить за продуктами. Данная практика несет в себе не только удобство, но и ряд негативных последствий для здоровья и физической активности, отметил фитнес-тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов. Он рассказал «Известиям» о вреде доставок для здоровья людей.

По словам эксперта, малоактивный образ жизни давно стал одной из наиболее распространенных проблем современности. Люди проводят большую часть дня, сидя за компьютером, в метро, автобусе или автомобиле. Как следствие, страдает не только опорно-двигательный аппарат, но и общая физическая форма. Беспокойство о здоровье становится всё более актуальным, и такая мелочь, как доставка продуктов, может усугубить ситуацию.

«Отказ от доставки продуктов — это не просто вопрос удобства, это ключевой момент в формировании активного образа жизни. С точки зрения расхода энергии каждый поход в магазин или выполнение домашних дел превосходит двух- или трехразовые посещения фитнес-клуба в неделю. Поэтому старайтесь не упускать возможность выйти на улицу за покупками или подышать свежим воздухом во время прогулки», — сказал Аверьянов.

Он напомнил, что активный образ жизни способствует улучшению опорно-двигательного аппарата, приводя мышцы тела в тонус и доставляя нужный объем питательных веществ суставам. Также физические нагрузки положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, благодаря чему улучшаются кровообращение, работа сердца, функционирование дыхательной системы, общее физическое состояние и работа внутренних органов, укрепляются сосуды и повышается уровень выносливости. Это особенно важно в условиях сидячей работы и постоянного стресса.

Эксперт также отметил, что повысить продуктивность и улучшить самочувствие также можно за счет посещения фитнес-зала, выполнения легких тренировок или 10 тыс. шагов ежедневно, которые можно добрать с помощью похода в магазин.

 

Фото:   freepik.com

 

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