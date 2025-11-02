Финансист посоветовал россиянам носить с собой наличные деньги

186

Всеобщее распространение цифровых платежей не отменяет необходимости иметь при себе и дома некоторый запас наличных денег. Об этом заявил агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, пишет "Газета. Ru".

Наличные могут оказаться незаменимыми в случае технических неполадок при оплате картой в магазинах, а также в тех местах, где безналичный расчет не предусмотрен, например, на небольших рынках. Кроме того, наличие бумажных денег может помочь в экстренных ситуациях и обеспечивает конфиденциальность при совершении платежей.

«И, конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно», – подчеркнул Мехтиев.