Фильм Михаила Ефремова о Достоевском стал лауреатом тюремного конкурса

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Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает РИА Новости.

"Фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.

В ведомстве уточнили, что руководство колонии оказало "необходимую поддержку" конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.

В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову воплотила дочь Ефремова - Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте.

"За победу в номинации "Лучший монтаж" конкурса-акции по роману "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков", - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео