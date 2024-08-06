"Филин": расписание сеансов на эту неделю

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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



5,6 августа— технические дни



7 августа:

17.00-19.20 Мэри Поппинс, до свидания! 1983г 0+

19.30-20.30 Чип внутри меня, 2022г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest )

20.40-22.10 Папаши, 1983г 12+



8 августа:

17.00-18.40 Приходите завтра, 1962г 12+

18.50-20.50 Завтрак у Тиффани, 1961г 12+

21.00-22.45 Пара из будущего, 2021г 12+



9 августа:

17.30-19.10 Сказ про то, как Пётр Арапа женил, 1976г 12+

19.20-22.30 Зелёная миля, 1999г 18+



10 августа:

17.00-18.40 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее., 2016г 6+

18.50-20.45 На острие, 2020г 12+

20.55-22.40 Шаг вперёд, 2006г 12+



11 августа:

16.00-16.20 Крокодил Гена, 1969г 0+ (1серия, про стройку)

16.20-17.35 Астерикс и Клеопатра, 1968г 0+

17.40-19.15 Высота,1957 0+

19.20-21.05 Душа, 2020г 6+

21.10-22.45 Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965г 6+

Фото: "Самарская набережная"