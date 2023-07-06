Филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписал соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой Самарской области

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Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области прошло первое заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Его провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. В заседании приняли участие Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, руководители министерств социального блока, представители религиозных, общественных организаций. В рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой региона.



«Месяц назад в Самарской области был открыт филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который получил высокую оценку Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. И я считаю, это абсолютно заслуженно. В нашем регионе выстроена комплексная система поддержки как участников СВО, так и членов их семей. Она касается, в том числе, и медицинской реабилитации, и психологической помощи, и помощи с трудоустройством. Активное личное участие в поддержке наших земляков, которые находятся на передовой, а также их близких принимает наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. И, конечно, с самого начала в этой работе нам очень помогает областная прокуратура», - подчеркнул, открывая заседание межведомственной комиссии, Александр Фетисов.



За первый месяц работы в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило свыше 500 обращений от участников и ветеранов СВО и членов их семей. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки: оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, содействие в протезировании, помощь в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала приняли в работу все обращения.

Решать многие вопросы оперативно специалисты фонда смогут благодаря подписанному соглашению с Прокуратурой Самарской области.



«Сегодняшнее соглашение позволяет нам в оперативном плане получать всю информацию о тех проблемах, с которыми сталкиваются военнослужащие и которыми сегодня занимается фонд. Нам эта информация нужна, чтобы мы максимально оперативно включались в процесс, когда требуется прокурорское вмешательство, потому что цель у нас одна - гарантированная Президентом соцподдержка должна быть выполнена в полном объеме», - отметил Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.



«Уже сегодня были проработаны конкретные и четкие алгоритмы и механизмы для того, чтобы помощь и содействие по правам человека и по правам полного предоставления всех социальных гарантий, которые предусмотрены нашим законодательством, были доступны в каждом уголке нашей Самарской области», - подчеркивает руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

В этот же день задать свои вопросы Прокурору области смогли сразу несколько посетителей фонда. Один из них – отец участника СВО Николай. Мужчина обратился с просьбой помочь получить удостоверение ветерана боевых действий для сына, который сейчас находится в зоне спецоперации. Также социальные координаторы фонда подсказали Николаю, что ему могут помочь и с санаторным лечением.



«Сын прислал мне документ, чтобы эта справка помогла мне в лечении. И я обратился по этому поводу. Меня внимательно выслушали, сказали: всё сделаем, поможем», - рассказывает Николай.



В ходе заседания межведомственной комиссии также прозвучали вопросы, связанные с оказанием помощи военнослужащим и членам их семей в сфере образования, получения медицинских услуг, санаторно-курортного лечения.



«Фонд у нас молодой, постоянно возникают новые задачи. И при поддержке областной Прокуратуры и лично Сергея Петровича Берижицкого, который всегда действует очень проактивно, с первого дня спецоперации мы зачастую совместно прорабатывали многие жизненно важные решения. И сегодня мы наметили инициативы, с которыми планируем выходить на федеральный уровень, чтобы совершенствовать подходы в решении проблем наших военнослужащих и членов их семей. Главное - не подходить к этим важным вопросам формально, а с душой и сердцем», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



Также сегодня в здании областного правительства состоялась встреча с представителями ветеранских организаций. Сегодня филиал фонда активно выстраивает взаимодействие с ними в рамках работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, в День защиты детей Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества организовали патриотическую площадку в Струковском саду. На днях, на 50-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина совместно с Самарским отделением общероссийской организации «Офицеры России» и Союзом десантников России была организована военно-патриотическая сцена «ZА ПОБЕДУ», которая стала одной из самых посещаемых на поляне.