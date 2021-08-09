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Фестиваль стрит-арта «ФормART»: результаты отборочного этапа 

9 августа 2021 18:48
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В этом году на фестиваль стрит-арта «ФормART» была подана 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Федеральные и региональные эксперты представили результаты оценки граффити-работ участников фестиваля стрит-арт «ФормART».

Фестиваль «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цель – развитие уличного искусства и поддержка творчества молодых граффити-художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.

Тема работ Фестиваля в 2021 году – «Взгляд в будущее» – развитие науки и технологий будущего, герои науки, люди, преобразовывающие мир, а также мир будущего. «Тема «Взгляд в будущее» даёт возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и самое главное – увидеть, как молодые художники видят перспективы развития страны и мира в целом», – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В этом году на фестиваль стрит-арта «ФормART» была подана 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа, что заметно превышает количество заявок прошлого года. От Самарской области поступило 22 заявки – это второй результат среди субъектов Приволжского федерального округа. Финалистом от нашего региона стал художник-граффитист Дмитрий Горшков со своей работой «Будущее». Теперь ему предстоит нарисовать мурал на одном из зданий Самары.

«При создании этого мурала я задумался о том, что такое будущее. Для меня будущее — это то, к чему мы двигаемся через облака событий, иногда не видя, что нас ожидает дальше. В любом случае, мы всегда стараемся взять с собой самое ценное и фундаментальное из того, что мы смогли приобрести в прошлом. Футуризм в сочетании с античностью, отображённый в моём мурале, полностью демонстрирует, как в будущем мы будем ценить прошлое», – рассказал о своей работе самарский художник Дмитрий Горшков.

Участниками «ФормART’а» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители от 16 до 35 лет с эскизами художественных работ по направлениям: «Новые технологии», «Человек и наука», «Мир будущего».

Компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного, уличного искусства, архитектуры и градостроительства – оценивали работы участников по шкале от 1 до 10 и учитывали ряд критериев, в том числе креативность замысла и оригинальность художественного решения.

Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах округа. Процесс создания граффити будет размещен на сайте фестиваля https://formartpfo.ru/, а победителя определит общественное голосование в октябре этого года.

Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей, дипломы и памятные призы.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

По результатам оценки лучшими работами в регионах также стали: Республика Башкортостан «Будущее – в сердце», Республика Марий Эл – «На качелях», Республика Мордовия – «Космический аргонавт», Республика Татарстан – «Сон», Удмуртская Республика – «Основание Ижевска в другой солнечной системе», Чувашская Республика – «Подъем сельскохозяйственной отрасли», Пермский край – «Взгляд вперёд», Кировская область – «Путь к успеху в тебе», Нижегородская область – «Будущее», Оренбургская область – «Создавая будущее не забывай о настоящем», Пензенская область – «Вчера и Завтра», Саратовская область – «Лицо времени», Ульяновская область – «Доверие» или «Новая любовь».

«ФормART» дает хороший старт для молодых начинающих художников. Участие в фестивале, такого рода — это прежде всего обмен опытом, новые интересные знакомства и масштабная работа в портфолио. Я думаю, такие творческие конкурсы устраивать нужно в любом случае, потому что в наших регионах полно унылых стен, которые требуют интеграции с искусством», – поделился федеральный эксперт фестиваля, лидер группы стрит-арт художников Zukclub Сергей Овсейкин.

 

Теги: отборочный этап Фестиваль стрит-арта

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