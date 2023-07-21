Фестивальная поляна готова принять участников молодёжного образовательного форума ПФО «iВолга»

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19 июля, в Самаре на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению в Самарской области молодёжного образовательного форума Приволжского федерального округа «iВолга», входящего в линейку платформы Росмолодёжь.События. На встрече обсудили готовность площадки к приезду участников. Напомним, открытие форума состоится уже 21 июля.

На рабочем совещании по подготовке к форуму встретились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, а также представители дирекции и организаторы форума.

«Сегодня мы провели совещание о готовности инфраструктуры Мастрюковской поляны к старту форума. Это традиционное мероприятие, на котором мы обсуждаем вопросы безопасного и комфортного пребывания участников на площадке. Я не вижу никаких сложностей с открытием форума 21 июля: все шатры установлены, вопросы с прибытием и размещением участников решены, – подытожил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. – Отдельное внимание мы уделили образовательной программе: в этом году команду организаторов представляют специалисты из каждого региона Приволжского федерального округа. Сквозная тема «iВолги» в этом году – «Организация событий», поэтому все тематические смены направлены на подготовку участников к организации мероприятий со смыслом».

Участников форума ждёт насыщенная образовательная программа. На «iВолге» будет работать 8 тематических смен и 3 специальных направления. Также участники смогут посещать открытые площадки.

«Ключевые направления, такие как наука и технологии, наставничество и другие, интегрированы в программы всех смен. Одной из важнейших тем является военно-патриотическое воспитание: в рамках каждой смены запланированы встречи с участниками специальной военной операции», – рассказала заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина Асташина.

В Фестивальном парке Мастрюковских озёр установлено 700 туристических палаток. Участники могут приехать и со своими палатками, для которых в лагере тоже предусмотрены специальные места. Для жителей «Инклюзивного городка», волонтёров, а также участников старше 35 лет, например, представителей подсмены «Родители Первых», установлено 60 специальных палаток с кроватями. В них будут проживать около 240 участников.

Организаторами молодёжного образовательного форума «iВолга» выступают аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).