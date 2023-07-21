Я нашел ошибку
Главные новости:
Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь.
«Время молодых»: продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии молодежных достижений
Кремль сообщил о встрече Путина и Лукашенко 23 июля
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: Ремонтно-профилактические работы на неделю
Отметим, что по ул. Шостаковича теплоэнергетики заменили 460 метров трубы, по ул. Л.Толстого – свыше 220 метров.
В Самаре завершена замена теплосети на участках по ул. Шостаковича и ул. Льва Толстого
На объектах нацпроекта в Самаре в текущем году впервые приступили к установке современных люков смотровых колодцев, которые оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой.
На 90% объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области применяются современные материалы и технологии
19 июля в Самаре на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению в Самарской области молодёжного образовательного форума ПФО «iВолга».
Фестивальная поляна готова принять участников молодёжного образовательного форума ПФО «iВолга»
Росгвардейцам запретили публиковать свои фото
Росгвардейцам запретили публиковать свои фото
В Тольятти ищут девочку-подростка
В Тольятти ищут девочку-подростка
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестивальная поляна готова принять участников молодёжного образовательного форума ПФО «iВолга»

21 июля 2023 14:15
113
19 июля в Самаре на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению в Самарской области молодёжного образовательного форума ПФО «iВолга».

19 июля, в Самаре на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению в Самарской области молодёжного образовательного форума Приволжского федерального округа «iВолга», входящего в линейку платформы Росмолодёжь.События. На встрече обсудили готовность площадки к приезду участников. Напомним, открытие форума состоится уже 21 июля.

На рабочем совещании по подготовке к форуму встретились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, а также представители дирекции и организаторы форума.

«Сегодня мы провели совещание о готовности инфраструктуры Мастрюковской поляны к старту форума. Это традиционное мероприятие, на котором мы обсуждаем вопросы безопасного и комфортного пребывания участников на площадке. Я не вижу никаких сложностей с открытием форума 21 июля: все шатры установлены, вопросы с прибытием и размещением участников решены, – подытожил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. – Отдельное внимание мы уделили образовательной программе: в этом году команду организаторов представляют специалисты из каждого региона Приволжского федерального округа. Сквозная тема «iВолги» в этом году – «Организация событий», поэтому все тематические смены направлены на подготовку участников к организации мероприятий со смыслом».

Участников форума ждёт насыщенная образовательная программа. На «iВолге» будет работать 8 тематических смен и 3 специальных направления. Также участники смогут посещать открытые площадки.

«Ключевые направления, такие как наука и технологии, наставничество и другие, интегрированы в программы всех смен. Одной из важнейших тем является военно-патриотическое воспитание: в рамках каждой смены запланированы встречи с участниками специальной военной операции», – рассказала заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина Асташина.

В Фестивальном парке Мастрюковских озёр установлено 700 туристических палаток. Участники могут приехать и со своими палатками, для которых в лагере тоже предусмотрены специальные места. Для жителей «Инклюзивного городка», волонтёров, а также участников старше 35 лет, например, представителей подсмены «Родители Первых», установлено 60 специальных палаток с кроватями. В них будут проживать около 240 участников.

Организаторами молодёжного образовательного форума «iВолга» выступают аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
211
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
699
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
422
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
786
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
566
Весь список