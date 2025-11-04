Я нашел ошибку
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
По признанию гостей фестиваля, праздник удался.
Фестиваль традиций «Русский характер» в Самаре собрал почти 10 тысяч гостей
Ему было 76 лет.
Скончался телеведущий, народный артист РФ  Юрий Николаев
Пилотный проект создания платных парковок в Самаре реализуют в 2026 году.
В Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 5 ноября в губернии будет ветренно
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Фестиваль традиций «Русский характер» в Самаре собрал почти 10 тысяч гостей

4 ноября 2025 22:16
По признанию гостей фестиваля, праздник удался.

4 ноября Самарская область вместе со всей страной встретила День народного единства. Ярким событием стал народный фестиваль традиций «Русский характер» в Самаре, который посетило почти 10 тысяч человек.

Изготовили рыбацкие снасти, намололи муку с помощью жерновов, постигли азы кузнечного дела — с русским характером в Самаре отметили день народного единства. В Струковском саду развернули работу более 20 тематических локаций, посвященных традициям, истории и культуре России.

На «Поляне ремесел и забав» велись мастер-классы по ткачеству, плетению из лозы и созданию народной куклы. Также посетители пробовали силы в старинных настольных играх. Здесь же работала ярмарка «Самарский торжок», где можно было приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников.

Площадка  «Вкусы разных эпох» согревала гастрономическим разнообразием. Здесь были и томлёные в чугунных горшках щи и пирожки, и душистый крымский чай из самоваров на дровах, «солдатская каша», пельмени и вареники.

Площадка «Национальная палитра» от Дома дружбы народов стала настоящим центром притяжения для семей с детьми. Жители Самары и гости города знакомились с культурным многообразием региона через выставки народных костюмов, инструментов и кукол. «Сегодня очень важный праздник, в этот день проводится много мероприятий и можно пообщаться с представителями разных национальностей», — сказала юная участница фестиваля БаженаСмирницкая.

На площадке «Слава русского оружия» гости смогли узнать интересные факты из истории вооружения от Древней Руси до наших дней и внесли свою лепту в помощь нашим бойцам. В павильоне плели масксети для участников спецоперации. Здесь же работал мобильный пункт отбора на службу по контракту «Выбор сильных».​

«Мы выставляем мобильный комплекс отбора специально для тех, кто в будние дни не может обратиться, дойти в пункт военного комиссариата, либо к нам на пункт отбора, для тех людей, у кого есть желание, но нет времени посетить нас, посмотреть технику, получить консультацию», — отметил инженер пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Раджапов.

Все желающие могли пройти праздничныйквест-викторину «Сила в единстве». «На территории Струковского сада у нас расположено 15 станций, на каждой станции свои вопросы и после прохождения всего квеста участники получают разные призы», — поделилась координатор квеста Ксения Тросницкая.

Посетители фестиваля оценили положительно такую практику. «Многие пришли с детьми и также проходят этот квест, когда дети отвечают на вопросы, что-то откладывается, заинтересовывает их», — отметила гость фестиваля Ольга Косихина.

По признанию гостей фестиваля, праздник удался. «Чувствуется народное единство, весь город по ощущению пришел сюда, все понравилось, площадки интересные, детям очень нравится», — поделилась посетительница фестиваля Екатерина Мелентьева.

