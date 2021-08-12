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В его программе - установка памятника любимой собаке писателя - фокстерьеру Глаше, экскурсии в его квартиру, концерты и многое другое.
Фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д" в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге и в Москве
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Фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д" в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге и в Москве

12 августа 2021 20:39
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В его программе - установка памятника любимой собаке писателя - фокстерьеру Глаше, экскурсии в его квартиру, концерты и многое другое.

Фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д" в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге и в Москве. В его программе - установка памятника любимой собаке писателя - фокстерьеру Глаше, экскурсии в его квартиру, концерты, моноспектакль и многое другое, сообщили журналистам в четверг организаторы, передает ТАСС.

"С 3 по 5 сентября 2021 года в Петербурге пройдет фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д", посвященный 80-летнему юбилею писателя. Установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, трансляция саундтрека любимой джазовой музыки Довлатова в проекте "Поющие мосты" во время разводки Дворцового моста - это лишь немногие события фестиваля", - говорится в сообщении устроителей.

4 сентября уличные художники Петербурга во главе со Стасом Багсом нарисуют граффити под мостом Бетанкура, это специально созданная городская площадка, где все желающие могут без согласования размещать свои стрит-арт работы. В дни фестиваля его гостей ждут экскурсии в квартиру Довлатова и по дворам улицы Рубинштейна, лекторий на Новой Голландии, презентация книги историка и краеведа Льва Лурье, шопинг-марафон на "блошином" рынке на Удельной и уличный праздник на Загородном проспекте, 38.

"Праздник проведем совместно с Владимирским муниципальным округом в Джазовом сквере - это недалеко от дома, где жил Довлатов, но подальше от жилых домов. Поставим большой длинный стол, накроем его, будем играть в советские игры, учиться прыгать на резиночке, устроим сеанс одновременной игры с гроссмейстером, будем читать советские газеты, потанцуем рок-н-ролл, послушаем джаз и ленинградский городской романс. Будем отмечать юбилей Сергея Донатовича душевно, по-ленинградски", - приводятся в сообщении слова директора фестиваля Анастасии Принцевой.

Программа "Дня Д" завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицина и моноспектаклем "Лишний" по рассказам Довлатова в "Меридиан. Театр". Все мероприятия пройдут с соблюдением эпидемиологических мер безопасности.

 

 

Фото:   teatral-online.ru

Теги: Сергей Довлатов фестиваль

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