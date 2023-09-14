Фестиваль православной культуры «София» приглашает к участию детей и взрослых

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Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводят IX Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Прием заявок и видеороликов осуществляется до 30 октября 2023 года включительно. Ежегодно в мероприятиях Фестиваля «София» участвует более двух тысяч коллективов.

В своем приветствии участникам и организаторам IX Фестиваля «София» Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила, что «…поддержка таких общественно значимых мероприятий, как фестиваль способствует воспитанию у молодежи патриотизма, чувства причастности к истории, настоящему и будущему Отечества, бережного и уважительного отношения к многонациональной культуре нашей страны, обеспечивает преемственность поколений…». По мнению Комитета, особенно важно в Год педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, поддержать работу руководителей народных творческих коллективов - участников Фестиваля «София».

В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки в двух возрастных категориях: детская (10 – 17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше).

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители могут представить выступления по следующим направлениям:

– вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло);

– игра на музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло);

– хореография;

– национальные традиции народов России;

–сохранение преемственности поколений, традиций и культуры на предприятиях АПК.

Заявки для участия в конкурсной программе и видеоролики принимаются на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси – www.fondrusi.ru в личном кабинете участников после предварительной регистрации.

Подведение итогов работы жюри и зрительского голосования – с 1 по 30 ноября 2023 года.

Фото: пресс-служба фестиваля «София»