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Фестиваль BoogelWoogel в горах Сочи: спуск на лыжах и сноубордах в купальниках     
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Фестиваль BoogelWoogel в горах Сочи: спуск на лыжах и сноубордах в купальниках     

11 апреля 2021 20:39
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Впервые принял некоторых участников в режиме онлайн. Очно спустились с горы на курорте "Роза Хутор" 738 райдеров.

Фото:     Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Спуск на лыжах и сноубордах в купальниках в рамках фестиваля BoogelWoogel в горах Сочи впервые прошел в смешанном формате. На курорте "Роза Хутор" с горы спустились 738 райдеров, остальные приняли участие в режиме онлайн, сообщил ТАСС директор фестиваля Никита Гирин в субботу.

"Мы разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира. В итоге к нашей онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России. Кто-то из участников съехал на лыжах с собственного дивана, кто-то специально отправился в горы", - сказал Гирин. Он уточнил, что очно спуститься с горы в купальниках решились 738 человек.

В смешанном режиме фестиваль проходит впервые. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса не все желающие смогли приехать в Сочи, поэтому было принято решение провести первый совместный спуск с райдерами из разных точек мира. Спуск в купальниках открыл первый горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band.

Фестиваль проходит в горах "Розы Хутор", он будет длиться до 11 апреля. Всего пройдут восемь спусков лыжников и сноубордистов, в том числе в карнавальных и свадебных костюмах, а также спуски в креативных медицинских масках. В программе указан конкурс красоты Мисс BoogelWoogel. Хедлайнером фестиваля стали группа The Hatters и музыкант Шура.

 

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