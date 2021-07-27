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Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс. Он провел около 250 часов на дрейфующей льдине и написал семь художественных этюдов, сообщили ТАСС в экспедиционном штабе путешественника во вторник.

"Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу. Это историческое событие! Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную (15 кв. км, толщина 1-1.5 м), полярный медведь к дрейфующей станции не подходил - это была одна из самых серьезных угроз", - говорится в сообщении.

Период дрейфа одиночной станции составил 249 часов 25 минут. Самочувствие Конюхова после путешествия отличное.

"За время дрейфа Федор написал семь этюдов, один из которых подарил президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву", - сообщают в штабе путешественника.

Это шестое путешествие Конюхова на Северный полюс.

Фото: экспедиционный штаб путешественника, konyukhov.ru