Федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в Самарской области

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7 сентября 2021 года в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоялась пресс-конференция, посвященная запуску федерального проекта «Пушкинская карта» в Самарской области.

В пресс-конференции приняли участие: Татьяна Павловна Мрдуляш, министр культуры Самарской области, Татьяна Евгеньевна Лапшова, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области, Борис Андреевич Губин, управляющий Самара Почта банк, Сергей Васильевич Филиппов, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета, Елена Сергеевна Кабилова, руководитель литературно-драматургической части ТЮЗ "Дилижанс".

В центре внимание спикеров – старт федерального проекта «Пушкинская карта». 1 сентября 2021 года у молодых людей от 14 до 22 лет появилась возможность оформить «Пушкинскую карту» номиналом 3000 рублей на посещение культурных мероприятий. Этот проект привлечет внимание еще большего количества молодых ребят к интересным проектам учреждений культуры и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию страны.

Татьяна Мрдуляш отметила: «Проект «Пушкинская карта» - это замечательная возможность для молодых людей стать немножко лучше, добрее, мудрее за счет соприкосновения с искусством. Это масштабный проект, где культура тесно взаимодействует с образованием. Мы понимаем, что школа не только про то, чтобы дать знания по предметам, но и про то, чтобы воспитать достойного гражданина, интересного, культурного развитого человека. Конечно, в нашем регионе мы чувствуем эту командную работу особенно сильно, потому что Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура» и является одним из первых лиц, актором в этой области на региональном уровне, продвигая идеи на федеральный уровень. Для Самарской области успех реализации программы и «Пушкинская карта» и «Культура школьникам» - это особо важные показатели. Мы очень надеемся, что именно наши самарские школьники будут на полную использовать все предоставленные им возможности».

14 учреждений Самарской области представили более 80 культурных событий: выставки, концерты, спектакли. На сайтах этих учреждений можно познакомиться с афишей мероприятий по «Пушкинской карте». К культурной афише будут подключаться новые учреждения культуры, в том числе и частные. Все мероприятия проходят модерацию, их отсматривает экспертный совет, созданный при министерстве культуры Самарской области.

Сергей Филиппов рассказал, что по "Пушкинской карте" за первые пять дней продано более 100 билетов на постановки театра, в том числе на концерты, которые пройдут в сентябре в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век». «Пушкинская карта» - действительно беспрецедентный проект, который давно был нужен театрам, музеям и другим учреждениям культуры. Он решает практическую проблему привлечения в первую очередь ту часть молодежи, которая не очень часто ходит на культурные мероприятия. Театры и музеи предлагают наиболее интересный репертуар, в первую очередь классический, академический» - прокомментировал Сергей Васильевич.

Интересным фактом поделилась Елена Кабилова, рассказав о том, что первую покупку на премьерный спектакль «Чичиковlive» совершил молодой человек 1 сентября в 4 утра. Премьера спектакля запланирована на 24 сентября.

«Пушкинская карта» действует на территории всей России без ограничений, ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В приложении «Госуслуги.Культура» в зависимости от геолокации будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом. Вся палитра мероприятий, выложена на портале Культура.РФ и в самом приложении. Таким образом молодой человек может купить билет в любом учреждении культуры, которое присоединилось к программе «Пушкинская карта». Карта выпускается в виртуальном формате, однако в отделении Почта Банка можно заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.

Список учреждений культуры – участников проекта «Пушкинская карта» в Самарской области: