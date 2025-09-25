Федеральный проект «Производительность труда» показал впечатляющие результаты на предприятиях региона

144

Более 200 предприятий Самарской области, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», демонстрируют значительный рост эффективности. Их совокупная выручка превышает 348 миллиардов рублей, а среднее повышение выработки достигает 30%. Эти результаты стали центральной темой обсуждения на деловой программе 23-го «Промышленного салона» в Самаре.

Практическая реализация национальных проектов технологического лидерства, которой уделяет пристальное внимание губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, стала ключевым акцентом деловой программы выставки. Федеральный проект «Производительность труда» доказал свою эффективность как комплексный инструмент поддержки бизнеса, сочетающий методическую помощь и финансовые меры.

Директор Регионального центра компетенций (РЦК) Константин Серов представил успешные кейсы ведущих предприятий региона, таких как «Электрощит», «ВИС-Авто», «Гринлайн» и «Луч». Он подчеркнул, что проект нацелен на глубокие системные изменения.

«Мы видим, как компании переходят от точечных улучшений к выстраиванию новой производственной культуры. Системный подход к оптимизации на основе принципов бережливого производства приносит реальный экономический эффект, измеряемый для каждого предприятия-участника в миллионах рублей ежегодной экономии», – подчеркнул он.

Важным преимуществом для участников проекта является доступ к льготному финансированию. Компании могут получить заем в Фонде развития промышленности (ФРП) на сумму до 300 миллионов рублей для реализации проектов по модернизации своих производств.

Для демонстрации инструментов проекта на «Промышленном салоне» эксперты РЦК совместно со Средне-Волжским Механическим заводом провели практический тренинг «Фабрика производственных процессов». Участники смогли наглядно оценить, как применение бережливых технологий позволяет оптимизировать процессы, сокращать потери и повышать производительность труда, в том числе в административных подразделениях.

Глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил широкий экономический эффект от реализации проекта в регионе. «Повышение производительности на 30% на предприятиях, которые активно работают с РЦК, – это серьезный вклад в конкурентоспособность и экономику всей Самарской области. Федеральный проект дает бизнесу конкретные инструменты для роста», - отметил он.

Выставка «Промышленный салон», организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, продолжает работу. В программе запланированы круглые столы по мерам господдержки и панельные дискуссии, посвященные кадровым вопросам и технологическому лидерству.

Федеральный проект «Производительность труда», являющийся частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», нацелен на повышение конкурентоспособности самарских предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Более 3400 сотрудников ведущих компаний Самарской области прошли обучение методикам бережливого производства.

Узнать подробности о национальном проекте можно на сайтах: производительность. рф и эффективность. рф

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области