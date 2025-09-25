Я нашел ошибку
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Весь список
Федеральный проект «Производительность труда» показал впечатляющие результаты на предприятиях региона

25 сентября 2025 15:31
144
Более 200 предприятий Самарской области, участвующих в федеральном проекте, демонстрируют значительный рост эффективности.

Более 200 предприятий Самарской области, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», демонстрируют значительный рост эффективности. Их совокупная выручка превышает 348 миллиардов рублей, а среднее повышение выработки достигает 30%. Эти результаты стали центральной темой обсуждения на деловой программе 23-го «Промышленного салона» в Самаре.

Практическая реализация национальных проектов технологического лидерства, которой уделяет пристальное внимание губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, стала ключевым акцентом деловой программы выставки. Федеральный проект «Производительность труда» доказал свою эффективность как комплексный инструмент поддержки бизнеса, сочетающий методическую помощь и финансовые меры.

Директор Регионального центра компетенций (РЦК) Константин Серов представил успешные кейсы ведущих предприятий региона, таких как «Электрощит», «ВИС-Авто», «Гринлайн» и «Луч». Он подчеркнул, что проект нацелен на глубокие системные изменения.

«Мы видим, как компании переходят от точечных улучшений к выстраиванию новой производственной культуры. Системный подход к оптимизации на основе принципов бережливого производства приносит реальный экономический эффект, измеряемый для каждого предприятия-участника в миллионах рублей ежегодной экономии», – подчеркнул он. 

Важным преимуществом для участников проекта является доступ к льготному финансированию. Компании могут получить заем в Фонде развития промышленности (ФРП) на сумму до 300 миллионов рублей для реализации проектов по модернизации своих производств.

Для демонстрации инструментов проекта на «Промышленном салоне» эксперты РЦК совместно со Средне-Волжским Механическим заводом провели практический тренинг «Фабрика производственных процессов». Участники смогли наглядно оценить, как применение бережливых технологий позволяет оптимизировать процессы, сокращать потери и повышать производительность труда, в том числе в административных подразделениях.

Глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил широкий экономический эффект от реализации проекта в регионе.  «Повышение производительности на 30% на предприятиях, которые активно работают с РЦК, – это серьезный вклад в конкурентоспособность и экономику всей Самарской области. Федеральный проект дает бизнесу конкретные инструменты для роста», - отметил он.

Выставка «Промышленный салон», организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, продолжает работу. В программе запланированы круглые столы по мерам господдержки и панельные дискуссии, посвященные кадровым вопросам и технологическому лидерству.

Федеральный проект «Производительность труда», являющийся частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», нацелен на повышение конкурентоспособности самарских предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе.  Более 3400 сотрудников ведущих компаний Самарской области прошли обучение методикам бережливого производства.
Узнать подробности о национальном проекте можно на сайтах: производительность. рф и эффективность. рф

 

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

1
90
98
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
196
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
202
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
190
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
383
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
388
