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Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»

5 сентября 2022 13:55
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Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»

С 5 сентября по 5 октября 2022 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VI Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители независимо от пола, места жительства и рода занятий. Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.  

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в 2017 году, когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в 2021 году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысяч фоторабот.

С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее, радует жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюблённых в Россию.

Прием заявок начался 5 сентября 2022 года. Работы размещаются на официальном портале фотоконкурса: www.rucivilization.ru.

Условия участия: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

И впервые за существование фотоконкурса в 2022 году вводится новая номинация «Детский взгляд», где могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно.

Прием работ завершится 5 октября 2022 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Критерии оценки:

  • оригинальность идеи фотографии;
  • художественный уровень и содержание фотографии;
  • мастерство участника: техника и качество исполнения;
  • соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Также будет вручен Гран-при Фотоконкурса и на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса определятся победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» 

Фотографии для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт Фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 10 Мб., содержать четко видимое изображение без технологических дефектов (недостаточная освещенность, несфокусированность/размытость и проч.).

Более подробно об условиях конкурса на https://rucivilization.ru/polozhenie

Теги: Акценты

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