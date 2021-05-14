Федеральная антимонопольная служба России вместе с операторами связи разрабатывает меры по борьбе со спам-звонками

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ФАС вместе с операторами связи разрабатывает меры по борьбе со спам-звонками. Об этом говорится на сайте ведомства в пятницу, 14 мая, передают "Известия".

На заседании рабочей группы в четверг операторы сотовой связи сообщили, что специальные технические решения и аналитические алгоритмы, способные защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой степени готовности.

На сегодняшний день россияне всё чаще сталкиваются с распространением рекламы, поступающей им на телефон без их согласия. Речь в том числе идет и о роботизированных звонках. Только за прошлый год ФАС рассмотрела 16 тыс. заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства. Среди них более 3 тыс. касались спам-звонков.

«В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов», — подчеркнули в ФАС.

Чаще всего в январе–марте нежелательные звонки поступали с предложением займов — их доля составила 46%, а также от коллекторов (26,5%).

Фото: Shutterstock