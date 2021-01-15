ФАС не видит оснований для роста тарифов на связь на 15%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет еженедельный мониторинг цен на услуги связи и не видит оснований для их роста на 15% в 2021 году, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам проведенного ведомством мониторинга, по состоянию на январь 2021 года, ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году", - отметили в ведомстве.

В ФАС напомнили, что с марта 2020 года ведомство ведет еженедельный мониторинг нагрузки на сети и тарифов на услуги связи, чтобы не допустить экономически необоснованного роста цен. В случае их экономически необоснованного повышения ФАС принимает необходимые меры антимонопольного реагирования, предусмотренные законом о защите конкуренции.

Эксперты оценили возможный рост цен

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства Content Review, стоимость услуг связи в России в 2021 году может вырасти на 15-16%, в том числе из-за пандемии коронавируса и расходов на законодательные инициативы. По мнению аналитиков, изменения могут затронуть тарифы с абонентской платой от 500 до 900 руб. Причинами повышения цен могут стать растущие расходы операторов на умощнение сети, снижение курса рубля, а также необходимость реализовывать законодательные инициативы, такие как "пакет Яровой", "Доступный интернет" и обеспечение устойчивой работы Рунета.

В 2020 году аналитики также прогнозировали рост тарифов на 17-18%, однако анализ ФАС показал, что в среднем цены выросли лишь на 4%, что является нормой. Вместе с тем в июле 2020 года ФАС возбудила дело против Tele2 за то, что компания весной повысила цены для 11 млн абонентов на 10%, обязав оператора вернуть цены на уровень мая.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС