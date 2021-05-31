ФАС и операторы связи подпишут меморандум по противодействию спам-звонкам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках Петербургского международного экономического (ПМЭФ) подпишут меморандум по противодействию спам-звонкам, поступающим с нарушением требований законодательства, передают "Известия".

«Цель взаимодействия — защита пользователей от нежелательных вызовов, в том числе от распространения голосовой рекламы без получения согласия абонента», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

В подписании документа примут участие руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители крупнейших российских операторов — «МТС», «Теле2», «МегаФона» и «ВымпелКома».

В целях защиты абонентов от нежелательных звонков, как отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, операторы разработали бесплатные антиспам-сервисы, которые блокируют поступления спам-вызовов. Решение о блокировке будет принимать сам абонент.

В ФАС подчеркнули, что после подписания меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи.

Фото: fas.gov.ru