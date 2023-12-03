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Ежегодно 3 декабря с 2014 года в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата. Он призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в бою советских и российских солдат, чьи имена остались неизвестными.

В этот день сотрудники ГУ МВД России по Самарской области во главе с заместителем начальника областного главка генерал-майором полиции Александром Афанасьевым, а также совместно c руководством других ведомств, ветеранами, представителями промышленных предприятий, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений возложили цветы к Вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

Минутой молчания присутствующие почтили память тех людей, мужественных защитников, которые пожертвовали своими жизнями ради страны, отдав дань уважения великим героям, сражавшимся за мирное небо над нашими головами.