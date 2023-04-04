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Этнопарк дружбы народов с 1 апреля начал работать 6 дней в неделю для самостоятельных туристов в следующем формате:

- вторник, четверг (11:00 до 19:00) - обзорные экскурсии по Этнопарку с посещением 3-х национальных подворий по графику

- среда, пятница (11:00 - 19:00) - мини-экскурсии в национальных подворьях

- суббота, воскресенье (11:00 - 20:00) - мини-экскурсии в национальных подворьях

- понедельник - выходной

Стоимость входного билета составит (кроме дней проведения праздников):

- 300 руб. - полный (для детей старше 14 лет)

- 200 руб. - льготный (для детей в возрасте от 7 до 14 лет, многодетных семей, пенсионеров, граждан старше 60 лет, ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов 3 группы, сопровождающих инвалидов 1 и 2 группы, при предъявлении документа)

- бесплатно - дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, при предъявлении документа

Входные билеты доступны по Пушкинской карте.

Приём организованных групп (от 15 чел.) на индивидуальные экскурсионные и интерактивные программы осуществляется ежедневно в любое удобное время по предварительному бронированию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации