Этнофестиваль "Наследие народов" собрал представителей всех национальностей Самарской области

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Двойной праздник прошел 11 сентября в уникальном этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов". Здесь отмечали День города и региональный День дружбы народов.

Этнофестиваль "Наследие народов" собрал представителей всех национальностей региона. На людей посмотреть и себя показать пришли сотни горожан и гостей Самары, пишет Сова.

На главной сцене состоялась яркая концертная программа с выступлениями творческих коллективов национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области.

Как сообщает в ВК Дом дружбы народов, состоялись около 40 мастер-классов по кузнечному и гончарному делу, художественной обработке дерева, сухому валянию, лепке из глины, изготовлению национальной атрибутики, росписи, верховой набойке и другие.

Фото: Дом дружбы народов Самарской области