"Эта история идёт на спад". Вирусолог спрогнозировал будущее ковида в России

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Снижение заболеваемости коронавирусом в России может объясняться целым рядом факторов, но главный из них — начало вакцинации. Об этом заявил Лайфу бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи Виктор Зуев.

— Снижение показывает, что вся эта история [с коронавирусом] идёт на спад. Главным образом это связано с массовой вакцинацией. Новогодние праздники — это всё-таки семейные праздники по большей части. Мне кажется, особенно больших групп не было. Поэтому я думаю, каких-то больших всплесков заболеваемости мы не увидим. И вакцинация у нас продолжается, это очень серьёзное и правильное обстоятельство. Всё это, вместе взятое, не даст нового всплеска, — говорит собеседник Лайфа.

Вирусолог назвал неправильным сопоставление ситуации с зимними семейными праздниками и летними каникулами. Зуев также считает преждевременным прогнозирование дальнейшей обстановки с коронавирусом в России. Он полагает, что в плане будущего ковида будут показательными следующие десять дней.