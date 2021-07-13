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ЕСПЧ назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака 

13 июля 2021 19:17
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И призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.

Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения, передает РИА Новости.

Соответствующий релиз появился на сайте суда.

В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".

"Суд <...> прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — отмечается в документе.

Отмечается, что в таких случаях суд советует выбрать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.

 

Фото:  pixabay

Теги: ЕСПЧ однополые пары

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