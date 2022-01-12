Если позволят погодные условия, под Полевым спуском в Самаре оборудуют купель на Крещение

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В ночь на 19 января православные отметят Крещение Господне. Если позволят погодные условия, под Полевым спуском оборудуют купель.

Предусматриваются вырубка проруби, которая украшается елками и огораживается, устройство деревянного настила, трапа для схода в воду, установка раздевалок, пунктов обогрева, палаток для того, чтобы желающие могли выпить горячего чая. В шаговой доступности будут находиться спасатели, машины Скорой помощи, пожарной охраны, полиции.



Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социальной дистанции; маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

Также горожане смогут посетить купели при храмах.