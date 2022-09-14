Еще в 14 регионах можно воспользоваться сервисом Карты болельщика в МФЦ

К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились МФЦ еще 14 регионов России. Теперь получить услугу можно дополнительно в 525 отделениях центров «Мои Документы».
Где еще появилась услуга:
Сегодня сервис подтверждения личности при оформлении Карты болельщика предоставляют:
Карту болельщика на данный момент оформили уже 244 тыс. человек.
Подать заявление на получение Карты болельщика можно на Госуслугах, после чего потребуется подтвердить личность в МФЦ.
Найти полный список МФЦ с услугой по Карте болельщика можно на портале Госуслуг.