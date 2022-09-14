Еще в 14 регионах можно воспользоваться сервисом Карты болельщика в МФЦ

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К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились МФЦ еще 14 регионов России. Теперь получить услугу можно дополнительно в 525 отделениях центров «Мои Документы».

Где еще появилась услуга:

Алтайский край

Амурская область

Вологодская область

Еврейская автономная область

Ивановская область

Костромская область

Ненецкий автономный округ

Республика Башкортостан

Республика Крым

г. Севастополь

Ставропольский край

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Сегодня сервис подтверждения личности при оформлении Карты болельщика предоставляют:

48 регионов

2 110 отделений МФЦ

13 602 окна обслуживания

Карту болельщика на данный момент оформили уже 244 тыс. человек.

Подать заявление на получение Карты болельщика можно на Госуслугах, после чего потребуется подтвердить личность в МФЦ.

Найти полный список МФЦ с услугой по Карте болельщика можно на портале Госуслуг.