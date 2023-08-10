Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава МВД Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в полиции
Глава МВД Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в полиции
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
«Т Плюс» обновила более 50% теплосетей 32-го квартала Тольятти
«Т Плюс» обновила более 50% теплосетей 32-го квартала Тольятти
В Самаре состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников подразделений ППС полиции
В Самаре состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников подразделений ППС полиции
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
Microsoft прекращает продление лицензий для российских пользователей
В Тольятти сотрудники ППС задержали наркокурьера
В Тольятти сотрудники ППС задержали наркокурьера
Жительница Новокуйбышевска украла в Самаре 22 пачек масла из магазина
Жительница Новокуйбышевска украла в Самаре 22 пачек масла из магазина
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.4
1.32
EUR 106.89
1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле

10 августа 2023 15:22
159
Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле

В Самарскую область на отдых прибыла дополнительная смена детей из города Снежное Донецкой Народной Республики. Накануне на железнодорожном вокзале Самары волонтеры вместе с командой министерства социально-демографической и семейной политики области во главе с министром Региной Воробьевой встречали четвертую делегацию детей из подшефного города. Сто пятьдесят ребят в возрасте от 8 до 16 лет и их сопровождающие будут отдыхать и оздоравливаться в одном из лагерей, расположенных в экологически чистом Красноярском районе, в сосновом бору на берегу реки Кондурча.

Такая инициатива была поддержана Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который отметил важность этого направления работы, учитывая текущую обстановку. Юные гости пробудут у нас 21 день. Для них подготовлена разнообразная и насыщенная спортивно-досуговая и экскурсионная программа. Среди самых притягательных мест – прогулка по самарской набережной и знаковым местам города, посещением музея «Самара Космическая».

Правительство Самарской области уделяет особое внимание вопросам организации летнего отдыха детей из Донецкой и Луганской народных республик в оздоровительных организациях региона. Стоит отметить, что «снежнята» проведут эти трехнедельные каникулы вместе с ребятами нашего региона.

«У нас в этом году уже отдохнули триста ребят из Снежного и пятьдесят из Сватово. Можно сказать, что это стало доброй традицией. Глава региона Дмитрий Азаров всегда горячо поддерживает такие дружественные визиты ребят к нам на самарскую землю. Дети всегда остаются довольны отдыхом, они находят здесь новых друзей и продолжают общаться и дружить вне лагеря. Очень многие мальчишки и девчонки приезжают в наш регион не первый год, и желающих к нам приехать летом всегда много», - рассказала министр Регина Воробьева.

«Настроение отличное, знаете, как в детстве, ощущение, что ты едешь в гости, тебя ждёт впереди много-много интересного. И нетерпение, и радость, и приподнятое настроение – буря эмоций. Выражаю от всех нас большое спасибо. Такие мирные дни, когда они ничего не боятся, дружат, общаются – это то, о чем мечтают наши дети. И поехать увидеть новое, всегда интересно любым детям, а нашим тем более», - говорит сопровождающая группы Галина Карепова.

«Добрались комфортно, нас вкусно кормили, все рассказали и очень тепло встретили. Дети на большом подъеме. Ждем продолжения в лагере. Многие из наших ребят путешествуют в поезде первый раз. Мы ждем новых позитивных впечатлений, знакомств, смены обстановки», - делится первыми впечатлениями сопровождающая группы Валентина Майборода.

В Самарской области за два летних месяца 2023 года отдохнули более 90 тысяч ребятишек, в том числе гостями региона стали почти одна тысяча ребят из ДНР и ЛНР. Всего за летний период в санаториях и лагерях региона смогут оздоровиться и отдохнуть около 120 тысяч детей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
81
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
520
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
756
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
610
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
596
Весь список