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9 июня в Белграде в Музее Почты Сербии состоялась церемония гашения тематических марок с портретом Петра I.
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Эрмитаж и Почта Сербии выпустили марки к 350-летию со дня рождения Петра I

9 июня 2022 22:10
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9 июня в Белграде в Музее Почты Сербии состоялась церемония гашения тематических марок с портретом Петра I.

Государственный Эрмитаж предоставил изображение "сербского" портрета Петра I из своей коллекции для создания тематической марки Почтой Сербии. Как сообщила в четверг пресс-служба Эрмитажа, 9 июня в Белграде в Музее Почты Сербии состоялась церемония гашения тематических марок с портретом Петра I, передает ТАСС.

"К юбилею Петра Великого Почта Сербии подготовила две тематические марки: на одной из них, предназначенной для международного обращения, изображен "сербский" портрет императора из собрания Государственного Эрмитажа. Он значительно отличается от традиционных изображений Петра I. По легенде, когда царевич Петр возвращался из первого путешествия в Европу, он остановился в сербском монастыре Велика-Ремета и прожил там шесть недель. В благодарность за прием он распорядился ежегодно высылать обители 300 рублей и подарил свой портрет", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Сербский" портрет представлен сейчас в зале 158 Галереи Петра Великого в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа.

Создатели марок стремились отразить в дизайне, как Петр I повлиял на развитие российско-сербских отношений. Мотивы виньеточных украшений представляют собой фрагменты указа Петра I об отправке учителей из России в Сербию. Благодаря этому решению императора в сербском городе Сремски-Карловцы в 1726 году появилась Первая сербская школа.

Как сообщили в пресс-службе Эрмитажа, представление марок сопровождалось выставкой репродукций комикса "Петр Великий", созданного в 1941 году русскими эмигрантами Константином Кузнецовым и Павлом Поляковым, вышедшем в югославском периодическом издании "Политикин забавник".

 

Фото: Telegram-канал Эрмитажа/spbdnevnik.ru

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