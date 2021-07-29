Епископ Нестор посетил исправительные учреждения в селе Спиридоновка

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Визит состоялся в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и церковно-государственного праздника Крещения Руси. Владыку Нестора сопровождали помощник начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и член правления благотворительного фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев.

В ИК-13, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», Преосвященный владыка совершил божественную литургию. Ему сослужили благочинный Волжского округа Самарской епархии протоиерей Сергий Пушкарев и настоятель тюремного храма иерей Михаил Чередник. Богослужение сопровождал казачий хор Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря.

В ИК-26, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость», епископ Нестор совершил уставный благодарственный молебен по случаю празднования Крещения Руси. После совершённой молитвы владыка произнес проповедь о важности крещения Руси. Осужденные поблагодарили архиерея за посещение и преподнесли в дар икону, которую изготовили сами. Завершилась встреча чаепитием, за которым отбывающие наказание смогли задать архипастырю волнующие их вопросы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области