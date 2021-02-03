Эпидпорог ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет превышен на 46,65%

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Региональный Роспотребнадзор предоставил данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области за неделю с 25 по 31 января.

Там сообщили, что в целом по региону эпидемический порог превышен на 2,79%, при этом в Самаре заболеваемость ниже эпидпорога на 27,1%.

Порог превышен среди граждан в возрастной группе от 15 лет и старше - на 46,65% в Самарской области и на 7,39% в столице губернии.

Заболеваемость среди детей до 14 лет включительно не превышает эпидпорог ни в городе, ни в общем по региону, пишет Самру.ру.

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