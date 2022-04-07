Энергетики «Самарских РС» передали гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР 

137

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» передали гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

Сбор предметов первой необходимости и продуктов длительного хранения организован во всех производственных отделениях и аппарате управления филиала.

Это не первая отправка гуманитарной помощи энергетиками. Ранее собранные вещи и продукты уже передавались в региональные Штабы в Сызрани, Шигонах, Исаклах, Жигулевске и других населенных пунктах.

Сегодня в центральный пункт сбора энергетики передали предметы личной гигиены (мыло, шампуни, зубные пасты), детские соки, воду, растительное масло, печенье, конфеты, консервы и различные крупы — в общей сложности 44 упаковки. Гуманитарная помощь будет распределена среди прибывших в Самарскую область беженцев из ДНР и ЛНР в соответствии с потребностями, а также отправлена в составе сводных грузов на Донбасс, сообщает пресс-служба «Самарских РС»

Фото: пресс-служба «Самарских РС» .