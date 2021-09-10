Энергетики «Самарских РС» напоминают любителям рыбной ловли об опасности электрического тока

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Осень — отличное время для рыбалки. Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» призывают рыбаков в погоне за хорошим уловом не забывать о собственной безопасности.

Выезжая на рыбалку, выбирайте места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!

Складывайте удилища при проходе под проводами воздушных линий электропередачи во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 2 метров.

Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на нахождение опор и проводов в выбранном месте для рыбалки, информационные таблички и знаки безопасности, размещенные на энергообъектах и рядом с ними.

Обращайте внимание на специальные наклейки и знаки, расположенные на удилищах и предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП.

Энергетики «Самарских РС» размещают информацию об опасности рыбной ловли вблизи энергообъектов и в магазинах для рыболовов и охотников. Это еще один способ напомнить любителям рыбной ловли об опасности электрического тока и необходимости соблюдения простых правил электробезопасности.

Фото: «Самарские РС»