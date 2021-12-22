Энергетики региона получают поздравления и награды

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В среду, 22 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня энергетика.

«От имени Губернатора и Правительства Самарской области поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашего труда зависит социальное самочувствие всей промышленной, социальной инфраструктуры, безопасность нашей губернии, ваша работа одинаково важна как для промышленных гигантов, так и для каждого отдельного человека», - отметил Виктор Кудряшов, обращаясь к представителям отрасли.

В 2021 году энергосистеме Самарской области исполняется 89 лет. В настоящее время она включает в себя сеть крупных электростанций, линий электропередачи и гидроэлектростанцию – Жигулевскую ГЭС. Объекты генерации Самарской области имеют установленную мощность – 5,8 Гигаватт. Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории региона – 86 тыс. км.

В Самарской области особое внимание уделяется как поддержанию надежного функционирования углеродной энергетики, использующей для выработки тепловой и электрической энергии традиционный источник – природный газ, так и развитию нетрадиционной, «зеленой» энергетики, использующей в качестве источников энергию солнца и ветра.

В настоящее время Правительством Российской Федерации разрабатывается план по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу с использованием низкоуглеродной энергетики, поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля, развитию альтернативной энергетики.

«Сегодня в Самарской области более 43% электрической энергии производится на основе возобновляемых источников - воды и солнца. В будущем году мы приступаем к реализации нового проекта в сфере зеленой энергетики – строительству сети ветроэлектростанций с общей мощностью 236,6 Мегаватт. В этот проект будет вложено порядка 30 млрд рублей частных инвестиций», - акцентировал внимание на перспективных задачах отрасли первый вице-губернатор.

В новом году продолжатся модернизация существующих мощностей, развитие сетевой инфраструктуры.

«Мы с вами являемся партнерами в реализации крупнейших проектов, которые доверила нам страна – это строительство мостового перехода через Волгу, который имеет даже не региональное, а межгосударственное значение, реализация национальных проектов. Вы оказываете нам существенную помощь при подключении всех объектов, которые мы вводим в эксплуатацию, решаете вопросы по энергоснабжению новых производств, которые даже в период пандемии еще более активно открываются на территории Самарской области. В национальном рейтинге инвестиционного климата регион сделал за последние три года большой скачок, поднявшись с 65 на восьмое место, и такой показатель, как прозрачность процедур по технологическому присоединению к сетям энергоснабжения, сыграл в этом большую роль. Мы решаем общие задачи по развитию региона, вместе строим будущее Самарской области, в которой жить нашим детям, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - В этом году вы надежно обеспечивали регион энергией и в лютые морозы, и в самые жаркие дни. Благодарю вас за ваш напряженный, ответственный труд и желаю вам здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей работе на благо региона!»

В завершение собрания председатель областного Правительства вручил энергетикам награды Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.

Фото: правительство СО