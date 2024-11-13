Эндокринолог рассказала о пользе и вреде соли

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Как предупредила в разговоре с «Известиями» 13 ноября врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова, важно контролировать потребление добавки, ведь ее переизбыток в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем.



«Многие из нас привыкли добавлять соль практически во все блюда. Она усиливает вкус, делает пищу более аппетитной. Однако за этим удовольствием может скрываться серьезная угроза для здоровья. Наш организм — сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ — все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», — предупредила врач.

Говоря о почках, она обратила внимание, что этот парный орган выполняет функцию фильтра в организме. При избытке соли ему приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к образованию камней и развитию других заболеваний.

Сердечно-сосудистая система также страдает от переизбытка соли. По словам специалиста, повышенное артериальное давление — частое следствие злоупотребления солеными продуктами. А это, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, как обратила внимание врач, страдают от переизбытка соли желудок и кишечник. Повышенная кислотность, гастрит, язва — всё это может быть результатом чрезмерного употребления соленой пищи.

«Но не стоит думать, что соль — это абсолютное зло. В умеренных количествах она необходима нашему организму. Натрий, входящий в состав соли, участвует в важных биохимических процессах. Так как же найти баланс? Ответ прост: нужно контролировать количество потребляемой соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день. Это примерно одна чайная ложка», — подчеркнула эндокринолог.

Пии этом она напомнила, что соль содержится не только в солонке на столе. Многие продукты уже содержат ее в своем составе. Полуфабрикаты, консервы, соусы — всё это источники «скрытой» соли.

Чтобы снизить потребление соли, Казачкова порекомендовала попробовать заменить ее специями и травами. Они не только придадут блюдам новый вкус, но и принесут пользу организму. Еще один способ — готовить пищу самостоятельно. Так вы сможете контролировать количество добавляемой соли и других ингредиентов.

Она обратила внимание, что изменение пищевых привычек — процесс постепенный. Поэтому лучше не пытаться резко отказаться от соли. Стоит снижать ее количество постепенно, давая своему организму время привыкнуть к новому вкусу пищи.

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