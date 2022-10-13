Эндокринолог: кофе нельзя пить при головной боли, головокружении и тошноте

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Кофе повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений и возбуждает нервную систему, поэтому при некоторых симптомах употреблять этот напиток опасно. Об этом в четверг, 13 октября, заявила эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалева, пишут "Известия".

«Головная боль, головокружение, тошнота — если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует еще больший подъем давления или даже гипертонический криз», — рассказала она «Газете.Ru».

Также, по словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Кроме того, кофе не рекомендуется пить при приступах аритмии или сердцебиения. Михалева рассказала, что кофеин может спровоцировать или ухудшить приступ аритмии, а также снизить эффективность лекарств от нее.

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