Эмоциональное выгорание за последний год испытывали две трети россиян

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Эмоциональное выгорание за последний год испытывали 64% россиян, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». Итоги опроса размещены на его сайте, передает РБК.



Чаще других об эмоциональном выгорании рассказывали россияне, которые задерживаются на работе, а также те, кто не считает себя счастливым. Только 20% опрошенных сообщили, что никогда не сталкивались с этой проблемой, еще 16% затруднились ответить на вопрос.



По словам президента «Ромира», доктора социологических наук Андрея Милехина, такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с пандемией, стагнацией доходов и ростом цен. Он отметил, что ситуацию усугубляют информационное давление и скорость изменения мира.



Среди способов борьбы с выгоранием 48% респондентов назвали общение с друзьями и родственниками. 33% заявили, что заедают проблему сладким. Еще 25% употребляют успокоительные препараты. Справиться с выгоранием 22% россиян помогает время, проведенное с животными, 19% — употребление алкоголя. К врачам обращаются только 5% опрошенных.



В исследовании приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, которые проживают в городах с населением более 10 тыс. человек во всех федеральных округах.

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