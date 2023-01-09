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«Елка желаний»: полицейские и общественники исполнили мечты юных самарцев

9 января 2023 16:17
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Полицейские пришли в гости к мальчикам и девочкам и подарили подарки от лица главного волшебника и веру в добрую сказку.

Начальник У МВД Самары полковник полиции Дмитрий Урюпин и заместитель начальника Управления полковник юстиции Дмитрий Сумец приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний», осуществив мечты воспитанников центра социального обслуживания населения «Ровесник».

Полицейские пришли в гости к мальчикам и девочкам и подарили подарки от лица главного волшебника и веру в добрую сказку. Гостям удалось исполнить мечту каждого ребенка: кто-то получил игрушку, кто-то спортивный инвентарь или кроссовки. Ребята, в свою очередь показали гостям театрализованное представление в украшенном игрушками зале рядом с красавицей елкой. «Мы рады возможности исполнить чью-то мечту и поздравить самарских ребят с новогодними праздниками, ведь это по-настоящему волшебное время», – отметил Дмитрий Алексеевич.

Аналогичное мероприятие прошло в стенах «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара». Председатель Совета ветеранов У МВД Самары Александр Копункин и представитель Общественного совета Исмагиль Латыпов вручили ребятам подарки – гитары – и пожелали воспитанникам детского центра успехов во всех начинаниях, радостных и счастливых моментов.

Еще одно праздничное мероприятие прошло на территории Центра дополнительного образования. Поздравить ребят и вручить подарки приехали начальника отдела полиции по Куйбышевскому району Самары полковник полиции Сергей Желаботкин и руководитель подразделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Ирина Нестерова. Малыши в костюмах вместе с гостями прошли в актовый зал, где уже стояла и ждала их красавица Елка, а также сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В ходе представления дети получили не только сладкие подарки, но и полезные знания о правилах личной и общественной безопасности.​ Закончилось мероприятие совместным фото детей и взрослых.

В Промышленном районе для ребят из центра «Ровесник» полицейские организовали поход в парк развлечений. Вместе со взрослыми дети получили массу эмоций, прошли сообща все испытания и заодно повторили правила безопасности, в том числе и правила дорожного движения. Знания пригодились ребятам на одной из станций: вместе с начальником подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Мариной Улановой ребята поучаствовали в «гонке» на автодроме. По завершению мероприятия дети искренне поблагодарили взрослых за сюрприз, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

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