Елена Лапушкина: техника и люди работают, но дождь смывает реагенты

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Комментарий главы Самары Елены Лапушкиной:

"Вчерашний прогноз, к сожалению, не заставил себя долго ждать. Как и во многих других регионах, в Самаре экстремальная погода, ледяной дождь, гололед. С самого утра вместе с первыми заместителями ездим по городу, проверяем работу коммунальных служб. Видим, что техника и люди работают, но дождь смывает реагенты и песчано-соляную смесь, улицы снова превращаются в каток.

Обработка производится многократно и регулярно. Но на капризы погоды мы повлиять не можем. Поэтому настоятельно прошу обращать внимание на прогноз и, по возможности, остаться сегодня дома, особенно пожилым людям и родителям с маленькими детьми".

Фото: администрация Самары