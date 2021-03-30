Елена Лапушкина и  Александр Хинштейн посетили центр социальной помощи женщинам «Ты не одна»

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Деятельность Центра - отказывать социальную защиту женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления им временного проживания (до 6 месяцев) и создание условий жизнедеятельности (обеспечение питанием, необходимыми вещами, предоставление консультации психолога и содействие в трудоустройстве).

Представители центра обратились с просьбой оказания содействия в поиске дополнительного помещения и компенсации платы за коммунальные услуги.

В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен совместно с областным министерством социально-демографической политики, в том числе по грантовой поддержке центра, передает пресс-служба горадминистрации.