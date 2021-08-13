Елена Лапушкина: дом 228А по улице Садовой сносить не будут

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В своём Instagram Елена Лапушкина рассказала, что дом 228А по улице Садовой сносить не будут.

В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. К главе региона обратилась председатель реготделения ВООПИК Нина Казачкова.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что все профильные ведомства обязаны вернуться к детальному анализу материалов и не принимать поспешных решений.

В соответствии с поручением губернатора 13 августа было проведено межведомственное совещание, на котором и приняли решение сохранить дом.

"Дом по улице Садовой, 228, литера А не будет снесён! Уже в понедельник будет создана межведомственная комиссия, которая адресно обследует все дома, рискующие попасть в аналогичную ситуацию. В состав комиссии войдут представители Управления госохраны культурного наследия, Администрации города, органов прокуратуры, ВООПИК. По каждому дому будут выработаны конкретные решения.Дом на Садовой, 228 - уникальный пример деревянного зодчества. Я искренне рада, что нам удается его спасти!" - написала Елена Лапушкина.