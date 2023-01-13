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Электронные водительские права — в приложении «Госуслуги Авто»

13 января 2023 12:52
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Электронные водительские права — в приложении «Госуслуги Авто»

В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.
 

Как предъявить электронные документы:

  1. Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»
  2. Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу
  3. Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции  

Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.  
 

В приложении доступны:

  • электронные права
  • СТС в электронном виде
  • оформление европротокола онлайн
  • оплата и обжалование штрафов
  • сервис проверки автомобиля
  • запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав

Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

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