Электронные сервисы помогут самарцам узнать о ходе исполнительного производства

106

Своевременность – залог успеха! Это правило касается и должников по исполнительным производствам, которые могут оперативно погасить задолженность, воспользовавшись электронными сервисами ФССП России.

Напомним, что главное преимущество «Банка данных исполнительных производств» и суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» – это быстрое решение вопроса и возможность получить информацию в кратчайшие сроки. К слову, самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства.

Сегодня на портале Госуслуг можно сформировать обращение по любым жизненным ситуациям. Например, узнать о наложенных ограничениях (арестах имущества, ограничениях выезда за границу и др.), об оплате задолженности по исполнительному производству, направить заявление о розыске имущества должника, подать заявление на сохранение прожиточного минимума, приостановить исполнительное производство, сообщить о проблеме ошибочной идентификации — и это далеко не все типы обращений, с которыми можно электронно обратиться к сотруднику Службы.

Необходимую информацию, касающуюся исполнительного производства, граждане могут также получить благодаря сервису «Банк данных исполнительных производств», который можно найти на странице Главного Управления ФССП России по Самарской области во вкладке «Сервисы».

Для оперативного решения вопросов, касающихся исполнительных производств, ГУФССП России по Самарской области рекомендует пользоваться электронными сервисами службы.