Электронные госуслуги в Самарской области: быстро и на высоком уровне

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководителями министерств и ведомств по вопросам цифрового развития региона.

На совещании обсудили промежуточные итоги реализации региональной составляющей национального проекта «Цифровая экономика». В рамках нацпроекта в Самарской области действует пять региональных проектов: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики».

Как рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, с 2019 по 2021 год к сети Интернет было подключено 868 социально значимых объектов (при плане 851). В конце текущего года все такие объекты, подключенные до 2021 года, должны иметь широкополосный доступ к сети Интернет, находиться на абонентском обслуживании, заключив соответствующие договоры. В Самарской области показатель нацпроекта уже достиг 100%.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году к сети Интернет посредством технологии 4G и 2G было подключено 75 населенных пунктов. В этом году планируется дать доступ в Интернет жителям еще 13 населенных пунктов.

Отличные показатели у региона по проекту «Цифровое государственное управление», который предусматривает перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. В нашей губернии оказывается 82 массовых социально значимых услуги, 75 из них доступны жителям региона на едином портале государственных и муниципальных услуг.

«В этом направлении у Самарской области очень хорошая динамика. Напомню, что два года назад Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставил задачу, чтобы не менее 30% социально-значимых услуг оказывались в электронном виде. На сегодняшний день регион уже достиг показателя 80%, а до конца года в цифру будут переведены 90% таких услуг. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации», – отметил Виктор Кудряшов.

Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид и подключение к единому порталу осуществляется с помощью трех информационных ресурсов: федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Самарской области «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия», ведомственных информационных систем региональных органов государственной власти.

Жители региона активно пользуются возможностью получать социально значимые услуги, не выходя из дома. В 2021 году за госуслугами в цифре поступило более 10,3 миллиона обращений граждан, это на 70% больше, чем годом ранее.

«Отрадно, что по результатам прошлого года мы вошли в десятку регионов Российской Федерации по качеству оказания электронных государственных услуг. Таким образом, сами пользователи оценивают работу нашего регионального портала Госуслуг достаточно высоко. При этом доля населения, пользующегося социально значимыми услугами, оказываемыми в электронной форме, в Самарской области также одна из самых высоких в стране. Мы входим в пятерку регионов, где люди привыкли к такому формату, это позволяет им экономить значительное время и получать государственные услуги максимально быстро и на очень высоком уровне», – заключил председатель облправительства.



