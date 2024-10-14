Электронная регистрация договоров долевого участия в строительстве в Самарской области пользуется спросом

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Более 700 заявлений на регистрацию договора долевого участия в строительстве поступило в самарский Росреестр в сентябре 2024 года. 91,5% таких документов поступило в электронном виде.

С таким результатом Самарская область заняла 2 место в Приволжском федеральном округе по количеству ДДУ, представленных посредством различных электронных платформ.

Сокращенные сроки регистрации, возможность подачи документов удаленно, защищенные каналы связи и современный подход – вот основные преимущества электронной регистрации, которыми с удовольствием пользуются застройщики и участники долевого строительства Самарского региона.