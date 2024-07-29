Я нашел ошибку
Главные новости:
На главной сцене фестивальной поляны прошел первый в истории iВолги и Движения Первых детский фестиваль КВН "Дети — детям".
Экватор на iВолге: детский фестиваль КВН, чемпионат по первой помощи и Турнир трех наук
Новая индексация будет рассчитана из всех сформированных пенсионных прав.
С 2025 года пенсия работающих пенсионеров региона будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров
В этом году в школах Самарской области появится ещё 67 «Точек роста» естественно-научной и технологической направленностей.
С сентября для школьников Самарской области заработают новые «Точки роста»
Матч состоится 14 августа и начнется в 20:30.
Открыта продажа билетов на кубковый матч со «Спартаком»
Цель конкурса — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» в передаче практического опыта по повышению производительности.
Стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024»
В унитаз и раковину нельзя выбрасывать твёрдый бытовой мусор, смывать остатки еды, строительных смесей. Ничего, что не растворяется - только естественные отходы жизнедеятельности.
Деревянный туалет подействовал на нарушителей правил эксплуатации канализации. Но не на всех...
МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань - Адлер
В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.
Семь школьников из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экватор на iВолге: детский фестиваль КВН, чемпионат по первой помощи и Турнир трех наук

29 июля 2024 16:26
113
На главной сцене фестивальной поляны прошел первый в истории iВолги и Движения Первых детский фестиваль КВН "Дети — детям".

В воскресенье, 28 июля, на Всероссийском молодежном форуме Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События подвели итоги пятого дня. На фестивальной поляне прошел первый детский фестиваль КВН "Дети — детям", защита проектов в рамках Турнира трех наук, Чемпионат по первой помощи и другие события.

На главной сцене фестивальной поляны прошел первый в истории iВолги и Движения Первых детский фестиваль КВН "Дети — детям", где выступили четыре команды Юниор лиги КВН Самарской области. В их числе: чемпионы телевизионного шоу талантов "КВН.Дети" на федеральном канале — самарская команда "Перспективочка".

"Детский КВН — самый искренний, ведь дети не боятся ничего, и это очень здорово. Самое главное — сделать первый шаг. И на форуме дети его уже делают. Думаю, что это вдохновит всех участников iВолги на первый шаг. И, возможно, на следующий год те ребята, которые приехали сюда в качестве участников других смен, приедут сюда в качестве участников КВН", — отметил Сергей Ларионов, руководитель движения "Самарский КВН".

В первый день Турнира трех наук участники посетили практикум "Работа в командах". С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, российский журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

"Открытие и познание себя, по моему опыту, — это самая важная часть любого конкурса. Так что желаю вам победы, а главное — победы над собой", — подчеркнул Анатолий Вассерман.

На практикуме участники решали задачи, делились исследованиями, которые они провели на форуме. По итогам мероприятия ребята получили консультационную помощь от почетного гостя.

"Участники провели достаточно серьезную исследовательскую работу и это радует, потому что это показывает, что люди, способные на серьезные исследования, имеются не в меньшем количестве, чем в моем поколении", — поделился впечатлениями о молодежи iВолги Анатолий Вассерман.

На спикер-сессии "Вовлечь нельзя оттолкнуть: о стандарте учреждения молодежной политики" директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Институт молодежи", член научно-методического совета Движения Первых Николай Бажитов, подчеркнул, что в настоящее время важно делать молодежные пространства комфортными и удобными для самой молодежи: "Решение — создавать ощущение сопричастности, позволяя молодым людям активно участвовать в развитии пространства, внедрять инструменты обыденности, чтобы сделать пространство привычным, предлагать гибкий график работы специалистов, учитывающий потребности и ритм жизни молодежи".

Ключевым технологическим и информационным партнером форума является компания VK, благодаря которой участники могут зарабатывать баллы, а в будущем обменивать их на мерч и другие подарки от спонсоров. Сейчас в мини-приложении "Другое Дело" ВКонтакте молодых людей ждет марафон заданий: установить эмодзи-статус форума, вызовы в VK Шагах, челленджи в историях и клипах. Продюсер общественных проектов VK Наталья Рогожкина на мастер-классе "Как говорить так, чтобы услышали" поделилась технологиями вовлечения слушателей в выступления и провела несколько игр на развитие ораторских навыков и импровизации.

Руководитель Благотворительной автономной некоммерческой организации "Золотые руки ангела" Людмила Сушецкая в формате диалога поделилась опытом трансформации личной инициативы в масштабную организацию с собственной философией.

В формате открытых площадок прошел мастер-класс "Антибуллинговый навигатор: маршрут построен", направленный на профилактику экстремизма среди молодежи. Спикерами выступили: представитель территориального подразделения "Лиги безопасного Интернета" Иван Андрианов, заместитель руководителя аппарата — руководитель Главного управления правового обеспечения аппарата Самарской Губернской Думы Андрей Саусин, представитель некоммерческой организации "Самарская областная коллегия адвокатов" Алексей Кокин, представитель ООО "ДНД города Самары" Павел Андрианов.

Участники смены "Первые. Спорт и туризм" обучились навыкам самообороны вместе с Первым заместителем Исполнительного директора Национального совета айкидо России Виктором Сосновским.

В ходе Всероссийского проекта Движения Первых "Первая помощь" прошел чемпионат, который провели участники Самарского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ребята показали готовность действовать в чрезвычайных ситуациях до приезда бригады скорой помощи. Для тренинга были смоделированы случаи, с которыми можно столкнуться в обычной жизни: участники iВолги отработали на статистах и медицинских фантомах алгоритмы действий при артериальном кровотечении, наложении повязок на раны, эвакуации раненого из красной зоны.

Следить за главными новостями Форума можно на сайте https://ivolgaforum.ru/, в официальной группе "ВКонтакте" https://vk.com/forumivolga и в Telegram-канале https://t.me/forumivolga.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
173
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
198
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
29 июля 2024  11:59
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
205
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
780
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
3037
Весь список